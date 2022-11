Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın qardaşı Armen Paşinyan qəza keçirib.

Metbuat.az erməni mətbuatına istinadən xəbər verir ki, qəza Malatya-Sebastia inzibati rayonunda baş verib. Paşinyan sınıq xəsarətləri ilə tibb mərkəzinə aparılıb.

Onun əməliyyat olunduğu, həmçinin bir ayağının sındığı bildirilir.

