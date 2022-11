Azərbaycanlı müğənni Günel Zeynalova valideynləri ilə fotolarını paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi sosial şəbəkə hesabında paylaşdığı fotolara bu fikirləri yazıb:

“Mənim həyatlarım - Rəhmanım və Zöhrəm. Ən gözəl şey ailədir - vəssalam! Allahım sizi mənə çox görməsin, amin! Allah mənə də bir-birinizə olan eşqinizdən nəsib etsin!”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.