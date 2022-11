Bu da Əkbər Əlizadənin qızı - FOTOLAR

Müğənni Xatun Əliyevanın oğlu Adilin toyunda iştirak edən məşhurlardan biri də Əməkdar artist Əkbər Əlizadə olub.

Metbuat.az "Baku.ws"ə istinadən xəbər verir ki, aktyor toya pul salan zaman kameralara tuş gəlib. Həmin vaxt Əlizadənin yanında böyük qızı da olub. Əkbər ilk dəfədir ki, övladı ilə birgə toya qatıldığını bildirib.

Aktyorun qızı gözəlliyi ilə hər kəsi heyran edib.

Əməkdar artistin qızı ilə görüntülərini jurnalist Yalçın Uğur yayıb.

Qeyd edək ki, Əkbər Səbinə adlı xanımla 2004-cü ildə ailə həyatı qurub. Cütlüyün iki qız, bir oğul övladı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.