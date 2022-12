Lionel Messi Niderland ilə oyundan DANIŞDI

Argentina millisinin kapitanı və hücumçusu Lionel Messi Qətərdə keçirilən Dünya Çempionatının 1/4 finalında baş tutacaq Niderland millisi ilə oyundan danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Messi Niderlandla oyunun çətin olacağını bildirib.

"Bizi çox çətin oyun gözləyir. Məncə, son dərəcə çətin olacaq, topu bizdən almaq istəyəcəklər. Dünya Çempionatının bu mərhələsində matçlar daha da çətinləşir", - deyə o qeyd edib.

Qeyd edək ki, DÇ-2022-nin 1/4 final mərhələsi çərçivəsində Argentina - Niderland oyunu dekabrın 9-u Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

