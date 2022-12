Robert Prosineçki "Neftçi"yə keçir? - Özü açıqladı

Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Robert Prosineçkinin "Neftçi"nin sükanı arxasına keçə biləcəyi ilə bağlı xəbər yayılıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, xorvatiyalı mütəxəssisin "ağ-qaralar"ın hazırkı baş məşqçisi Laurentsiu Regekampfı əvəzləməyə əsas namizədlərdən biri olduğu bildirilib.

Prosineçki "Report"a açıqlamasında xəbəri təkzib edib: "Klubdan mənimlə əlaqə saxlayan olmayıb. Bu isə o deməkdir ki, belə bir şey yoxdur. Bunu ilk dəfə sizdən eşidirəm. Azərbaycanı çox sevirəm, yenidən orada çalışmaq istəyərəm. Amma real olmayan hadisə barədə danışmaq istəmirəm".

Qeyd edək ki, Robert Prosineçki 2014 - 2017-ci illərdə Azərbaycan millisinə rəhbərlik edib.

