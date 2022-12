Braziliya millisi dörddəbirdə - DÇ-2022

Qətərdə keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının pley-off mərhələsində Koreya Respublikası yığmasını məğlub edən Braziliya seçməsi növbəti mərhələyə yüksəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Stadium 974”də oynanılan matçda hesabı 7-ci dəqiqədə braziliyalı futbolçu Vinisius Junior açıb. Altı dəqiqə sonra Neymar Koreya Respublikasının qapısına təyin olunmuş penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirərək komandasını hesabda önə keçirib. Braziliya millisinin üzvü Rişarlison 29-cu dəqiqədə üçüncü topu rəqib qapısına vurub. Qarşılaşmanın 36-cı dəqiqəsində Lukas Paketa fərqlənməklə koreyalı futbolçuları meydanın mərkəzinə dəvət edib. Cənubi Amerika təmsilçisi fasiləyə 4:0 hesablı üstünlüklə yollanıb.

Qarşılıqlı hücumlar şəraitində keçən ikinci hissədə Koreya Respublikası millisi təsəlli qolunu vurmağa müvəffəq olub. Belə ki, matçın 76-cı dəqiqəsində Payk Senq Ho adını tabloya yazdırıb. Bu, matçda vurulan sonuncu qol olub.

Beləliklə, görüş Braziliya millisinin 4:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb və komanda dörddəbir finalda Xorvatiya ilə üz-üzə gələcək.

Qeyd edək ki, dörddəbir final mərhələsində Niderland millisi Argentina, İngiltərə isə Fransa ilə qarşılaşacaq.

