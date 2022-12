Qətərdə keçirilən dünya çempionatında 1/4 final mərhələsinin bütün cütlükləri müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1/4 finalda aşağıdakı cütlüklər qarşılaşacaq:

9 dekabr

19:00. Xorvatiya - Braziliya

23:00. Niderland - Argentina

10 dekabr

19:00. Mərakeş - Portuqaliya

23:00. İngiltərə - Fransa

