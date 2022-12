Məclidə yumruqlaşan deputatlara cəza verildi - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, Türkiyə Böyük Millət Məclisində büdcə müzakirələrinin ikinci günündə gərginlik yaşanıb. Deputatlar arasında anlaşılmazlıq yumruq davası ilə bitib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2 deputata xəbərdarlıq edilib, 1 deputat isə müvəqqəti olaraq Məclisdən xaric edilib. Millət vəkili olan Zəfər İşığa iki iclasda iştirak etmək qadağan edilib.

Millət vəkili Fahrettin Yokuş və Ömər Faruk Gergerlioğlu isə TBMM-ə yaraşmayan söz və davranışlara görə qınanıblar.

Qeyd edək ki, hadisə zamanı xəsarət alan deputat Hüseyn Örs xəstəxanaya aparılaraq reanimasiyaya yerləşdirilib.



