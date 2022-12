Rəisi aksiyaların keçirildiyi Tehran universitetinə getdi

“Etirazçıların tələbləri diqqətə alınmalıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, İran Prezidenti Həsən Ruhani belə açıqlama verib. O Tehran univeristetində təşkil olunan tədbirdə bildirib ki, nümayişçilərin bəzi tələbləri var və həmin tələblər nəzərə alınmalıdır. Rəisi aksiyalar zamanı ali dini lider Ayətullah Əli Xameneinin əleyhinə səsləndirilən “Diktatora lənət olsun” şüarlarına münasibət bildirib:

“Bu gün diktator deyirlər. Kimdir diktator? ABŞ İranın güclü olmasını qətiyyən istəmir. Onlar İranın işğal etdikləri Əfqanıstan, Suriya və Liviya kimi olmasını istəyirlər. Aksiya ilə üsyan fərqlidir. Aksiya dinc, üsyan isə dağıdıcıdır. Etirazçıların tələbləri diqqətə alınmalıdır”.

