"Time" jurnalı "İlin adamı"nı seçib.

Metbuat.az xəıbər verir ki, bu, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski olub.

Qeyd edək ki, Ukrayna Prezidenti Zelenski bu ilin fevralın sonundan etibarən Rusiyanın onun ölkəsinə qarşı genişmiqyaslı işğalını dayandırmağa çalışaraq dünya səhnəsində liderə çevrilib.

