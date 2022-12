"Qarabağ"ın Antalyadakı yoxlama oyunları bu tarixlərdə keçiriləcək

Qış təlim-məşq toplanışını Türkiyənin Antalya şəhərində keçirəcək "Qarabağ"ın yoxlama oyunlarının tarixləri müəyyənləşib.

Klubun mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Ağdam təmsilçisi qardaş ölkədə 3 sınaq matçında qüvvəsini sınayacaq.

"Köhlən atlar" yanvarın 13-də Polşanın "Poqon" komandası ilə qarşılaşacaq. Komanda 5 gün sonra isə Serbiya "Çukariçki"si və Polşanın digər təmsilçisi "Rakuv"la üz-üzə gələcək.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" yanvarın 4-dən 23-dək Antalyada təlim-məşq toplanışında olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.