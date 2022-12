Blinken​ edam edilən gəncdən yazdı: "Dəhşətə gəldik"

Xəbər verdiyimiz kimi, İranda 23 yaşlı gənc, Mohsen Şekari edam edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ dövlət katibi Entoni Blinken edam edilən gənclə bağlı tviter hesabında paylaşım edib:

"Biz Mohsen Şekarinin edam olunmasından dəhşətə gəldik. İran rəhbərliyinə mesajımız aydındır: bu qəddar repressiyaya son qoyulsun. Biz İran rejimini məsuliyyətə cəlb etməyə çalışmağa davam edəcəyik",- deyə o, əlavə edib.

Qeyd edək ki, Möhsün Şəkəri adlı şəxs Tehranda təhlükəsizlik işçisini bıçaqla yaralamaqda və küçəni bağlamaqda ittiham olunurdu. Noyabrın 29-da onun edam qərarı verilsə də, dünən o, artıq edam olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.