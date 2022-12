DÇ-2022: Argentina millisi yarımfinalda Xorvatiyaya rəqib olub

Argentina millisi Qətərdə keçirilən dünya çempionatının yarımfinal mərhələsində Xorvatiyaya rəqib olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Lionel Skaloninin baş məşqçi olduğu komanda 1/4 finalda Niderlandı məğlub edib.

Cənubi Amerika təmsilçisi 35-ci dəqiqədə Nahuel Molina və 73-cü dəqiqədə Lionel Messinin qolu sayəsində iki top fərqi ilə önə keçib. Ancaq komanda bu üstünlüyünü qoruya bilməyib. Sonradan meydana daxil olan Vaut Veqhorst 83-cü və 90+11-ci dəqiqədə dubl edərək, hesabı bərabərləşdirib.

90 dəqiqəsində qol vurulmayan görüşdə əlavə vaxt oynanılıb. Əlavə 30 dəqiqədə də tablodakı rəqəmlər dəyişmədiyindən, penaltilər seriyasından istifadə olunub. Burada daha dəqiq oynayan (4:3) Argentina yığması adını yarımfinala yazdırıb.

Argentina ilə Xorvatiya arasında DÇ-2022-nin yarımfinal oyunu dekabrın 13-də keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.