İranda daha 3 nəfər askiayalara görə edam edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İranın Sistan-Bəlucistan əyalətində Ömər, Nasir və Nuşirəvan adlı üç qardaş eyni vaxtda edam edilib.

Qeyd edək ki, bundan öncə 23 yaşlı gənc Möhsün Şəkəri edam edilmişdi. Bununla da edam edilənlərin sayı 4-ə çatıb.

Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı bildirib ki, İran hakimiyyəti etiraz aksiyalarında saxlanılan 21 nəfəri ölüm cəzasına məhkum edib.

