FIFA Qətərdəki dünya çempionatının yarımfinal və final oyunlarının rəsmi topunu təqdim edib.

Məlumata görə, top “Al Hilm”, ərəb dilindən tərcümədə “Arzu” adlanır.

Mundialın yarımfinal matçları dekabrın 13-ü və 14-də, final görüşü isə 18-də olacaq. Yarımfinalda Argentina Xorvatiyanı, Fransa isə Mərakeşi sınağa çəkəcək.

Qeyd edək ki, həlledici qarşılaşma “Lusail” stadionunda oynanılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.