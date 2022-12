Niderland-Argentina oyununun baş hakimi mundialdan "qovuldu" - Qalmaqal

Qətərdə keçirilən dünya çempionatının 1/4 final mərhələsində Niderland - Argentina oyununun baş hakimi Mateus Laos üçün mundial bitib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, buna səbəb kimi 2:2 hesabı ilə başa çatan və Cənubi Amerika təmsilçisinin penaltilər seriyasında (4:3) qalib gəldiyi görüşdə ispaniyalı referinin zəif idarəçiliyi göstərilib.

Matçda 17 dəfə sarı vərəqəyə əl atmaqla diqqət çəkən Laosun qərarları futbolçular arasındakı gərginliyə yol açdığı üçün FIFA Hakimlər Komitəsi ona yarımfinalda, eyni zamanda 3-cü yer uğrunda görüşdə və final oyununda təyinat verməmək qərarına gəlib.

Qeyd edək ki, FIFA adıçəkilən qarşılaşmanın ardından futbolçuların intizamsız davranışına görə Argentina Futbol Assosiasiyasına, eləcə də baş hakimin ünvanına tənqidi fikirlər səsləndirdiyi üçün cənubi amerikalıların oyunçuları Lionel Messi və Emiliano Martinesə qarşı iş açıb.

