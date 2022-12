MDB-yə üzv ölkələrdə istehlakçı hüquqlarının qorunması müzakirə edilib

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin rəisi Məmməd Abbasbəyli Müstəqil Dövlətlər Birliyinə (MDB) üzv ölkələrin İstehlakçı hüquqlarının qorunması üzrə Məşvərətçi Şurasının 19-cu iclasında iştirak edib.

Metbuat.az-a bu barədə Dövlət Xidmətinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

İclasda MDB-yə üzv dövlətlərdə elektron ticarət sahəsində istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi və internet vasitəsilə malların satışına dair məsələlər müzakirə edilib. Tədbirdə istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi sahəsində fəaliyyət planları və onların tətbiqi imkanları ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

