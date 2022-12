Ermənistanın elm, təhsil, mədəniyyət və idman naziri Vaqram Dumanyan istefa verib.

Metbuat.az "Sputnik Armenia"ya istinadən bildirir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

İstefanın səbəbi açıqlanmayıb.

