Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan həyat yoldaşı Anna Akopyanla birgə kafedə səhər yeməyi yeyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb.

Baş nazirin və xanımının bu görüntüləri mediaya sızıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.