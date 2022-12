"Ermənistanda məni çox vaxt "türk" adlandırılar".

Metbuat.az Sputnik Armenia-ya istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyib.

Onun sözlərinə görə, o, bunu özünə qarşı təhqir kimi qəbul etmir. Paşinyan qeyd edib ki, etnik qrupların adları heç vaxt təhqir olmamalıdır.

