Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın müavini Hambarsum Matevosyanın istefa verdiyi bildirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb.

İstefanın səbəbi hələlik məlum deyil.



Rəsmi orqanlar isə məlumatı nə təkzib, nə də təsdiq edir.

