2022-ci ilin idman laureatlarının adları açıqlandı - SİYAHI

Azərbaycan İdman Jurnalistləri Assosiasiyası (AİJA) 2022-cı ilin idman laureatlarının adlarını açıqlayıb.

Metbuat.az AİJA-ya istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi (AZƏRTAC) ilin idmanı ən yaxşı işıqlandıran informasiya agentliyi elan olunub.

Azərbaycan Güləş Federasiyasının prezidenti Mikayıl Cabbarov, Azərbaycan Minifutbol Federasiyasının fəxri prezidenti Orxan Məmmədov və Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyasının prezidenti Balakişi Qasımov ilin idman xadimləri seçiliblər.

Milli Olimpiya Komitəsi 30 illik fəaliyyəti dövründə Azərbaycan idmanının dünya Olimpiya hərəkatının öncüllərindən birinə çevrilməsindəki xidmətlərinə görə xüsusi mükafata layiq görülüb.

Güləş üzrə dünya və Avropa çempionatlarının, İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qalibi Eldəniz Əzizli, Avropa çempionu, dünya çempionatının bürünc mükafatçısı, “Böyük dəbilqə” turnirlərinin ikiqat qalibi, cüdoçu Hidayət Heydərov, Dünya Oyunlarının və İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qalibi, kikboksçu Bəhram Rəcəbzadə, qılıncoynatma üzrə qitə çempionatının, iki dünya kuboku yarışının və Qran-Prinin qalibi Anna Başta, FIDE Qran-Prisinin qalibi və Avropa çempionatının gümüş mükafatçısı, şahmatçı Günay Məmmədzadə, atıcılıq üzrə dünya çempionatının bürünc mükafatçısı, İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qalibi Nigar Nəsirova ilin idmançıları adına layiq görülüblər.

İlin komandası nominasiyasının qalibi yunan-Roma, minifutbol və bədii gimnastika üzrə yığma komandalar olublar.

Yunan-Roma güləşi üzrə milli komandanın baş məşqçisi Aleksandr Tarakanov, “Qarabağ” futbol klubunun çalışdırıcısı Qurban Qurbanov ilin baş məşqçiləri elan ediliblər.

İlin klubu “Qarabağ”, futbolçusu Ramil Şeydayev (“Qarabağ”), gənc futbolçusu Musa Qurbanlı ("Qarabağ"), legioneri Renat Dadaşov (“Qrasshopper”), əcnəbi futbolçusu Kadi Malinovski Borges (“Qarabağ”) seçiliblər. “Qarabağ”ın direktoru Emrah Çelikel ilin futbol adamı adına layiq görülüb. İlin idman hakimi Əliyar Ağayev (futbol) və Sədi Quliyev (güləş) olublar. İlin telekanalı İTV, radiosu isə “İctimai radio” seçilib.

AİJA digər nominasiyalar üzrə də qalibləri elan edib.

AİJA İdman Mükafatları – 2022

XÜSUSİ MÜKAFAT – MİLLİ OLİMPİYA KOMİTƏSİ

30 illik fəaliyyəti dövründə Azərbaycan idmanının dünya Olimpiya hərəkatının öncüllərindən birinə çevrilməsindəki xidmətlərinə görə

TƏŞƏKKÜRNAMƏ – TOVUZ GƏNCLƏR EVİ

Azərbaycan İdman Jurnalistləri Assosiasiyasının fəaliyyətinə verdiyi dəstəyə, Azərbaycan Gənclər Paytaxtı adını doğrultduğuna,

gənclər və idman siyasətinin həyata keçirilməsindəki töhfəyə görə

İLİN İDMAN ADAMI

Mikayıl Cabbarov (Azərbaycan Güləş Federasiyasının prezidenti)

Orxan Məmmədov (Azərbaycan Minifutbol Federasiyasının fəxri prezidenti)

Balakişi Qasımov (Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyasının prezidenti)

İLİN FUTBOL ADAMI

Emrah Çelikel ("Qarabağ" FK-nın direktoru)

İLİN İDMANÇISI

Kişilər

Eldəniz Əzizli - güləş (Dünya və Avropa çempionatlarının, İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qalibi)

Hidayət Heydərov - cüdo (Avropa çempionu, dünya çempionatının bürünc mükafatçısı, üç "Böyük dəbilqə" turnirinin qalibi)

Bəhram Rəcəbzadə - kikboks (Dünya Oyunlarının və İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qalibi)

Qadınlar

Anna Başta - qılıncoynatma (Dünya çempionatının gümüş mükafatçısı, Avropa çempionatının, Dünya Kubokunun və Qran-prinin qalibi)

Günay Məmmədzadə - şahmat (Azərbaycan qadın şahmatı tarixində ilk dəfə FIDE Qran-Prisinin qalibi və Avropa çempionatının gümüş mükafatçısı)

Nigar Nəsirova - atıcılıq (Dünya çempionatının bürünc mükafatçısı, İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qalibi)

İLİN GƏNC İDMANÇISI

Kişilər

Həsrət Cəfərov - yunan-Roma güləşi (Böyüklər arasında dünya və Avropa çempionatlarının mükafatçısı)

Cavad Ağayev - taekvondo (Böyüklər arasında dünya çempionatının bürünc mükafatçısı, Avropa çempionatının və İslam Həmrəyliyi Oyunlarının gümüş mükafatçısı)

Abdulla Qədimbəyli - şahmat (Gənclər arasında dünya çempionu)

Qadınlar

Ruzanna Məmmədova - güləş (Yeniyetmələr arasında dünya və Avropa çempionu)

Gövhər Beydullayeva - şahmat (Gənclər arasında dünya çempionu)

Fidan Əlizadə - cüdo (Avropa çempionu, Gənclərin Avropa Olimpiya Festivalının və Avropa Kubokunun qalibi)

İLİN KOMANDASI

Yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan yığma komandası (Avropa çempionu, dünya çempionatı və Kubokunun gümüş mükafatçısı)

Minifutbol üzrə milli komandası (Avropa çempionatının qalibi)

Bədii gimnastika üzrə qrup hərəkətləri komandası (Dünya çempionatının bürünc mükafatçısı, İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qalibi)

İLİN KLUBU

“Qarabağ” Futbol Klubu

İLİN MƏŞQÇİSİ

Qurban Qurbanov (“Qarabağ” FK)

Aleksandr Tarakanov (yunan-Roma güləşi)

İLİN HAKİMİ

Əliyar Ağayev (futbol)

Sədi Quliyev (güləş)

İLİN FUTBOLÇUSU - Ramil Şeydayev (“Qarabağ” FK)

İLİN GƏNC FUTBOLÇUSU - Musa Qurbanlı ("Qarabağ" FK)

İLİN LEGİONERİ - Renat Dadaşov (“Qrasshopper”, İsveçrə)

İLİN ƏCNƏBİ FUTBOLÇUSU - Kadi Malinovski Borges (“Qarabağ” FK)

İLİN İDMAN JURNALİSTİ

Televiziya üzrə

Tural Xudiyev (Space TV)

Mehman Rəsulov (Real TV)

Elnur Əliyev (İTV)

Radio üzrə

Elşən Həmzəyev (ASAN Radio)

Əhməd Əliyev (İctimai Radio)

Rüfət Nadirli (Xəzər FM)

Multimedia üzrə - İlkin Fikrətoğlu

Xarici mediadakı yazılarına görə - Rasim Mövsümzadə

Qəzetlər üzrə - İlkin Sultanlı (“Futbol+”)

İdman saytları üzrə

Faiq Tahirov (Futbolpress.az)

Daşqın Əziz (Offsideplus.az)

Kamran Hacı (Allsport.az)

İctimai siyasi saytlar üzrə

Ruslan Sadıqov (Report.az)

Elsevər Məmmədov (Qafqazinfo.az)

Səbuhi Musa (Oxu.az)

Xarici dilli media üzrə

Ruslan Mikayıllı (Azerisport.com)

Teymur Maksutov (1news.az)

Zəki Feyzullayev (Azerisport.com)

İLİN KÖŞƏ YAZARI

Natiq Muxtarlı

Aydın Bağırov

Amal Abuşov

İLİN TELEVİZİYA APARICISI

Ceyhun Rzayev (ATV)

Fərid Ramazanov (İdman)

Rəfiqə Əzizova (CBC Sport)

İLİN İDMAN ŞƏRHÇİSİ

Siyavuş Əliyev (İdman TV)

Elnur Məmmədli (CBC Sport)

Tural Dadaşov (İTV)

İLİN İDMAN EKSPERTİ

Rəhim Əliyev

Səbuhi Səfiyarlı

Emin Abbasov

İLİN FOTOQRAFI

Dilavər Nəcəfov

Firudin Səlimov (Report.az)

Valeri Xlızov

İLİN İDMAN VERİLİŞİ - Futbolumuz (ATV)

İLİN İNFORMASİYA AGENTLİYİ - AzərTAC

İLİN TELEKANALI - İTV

İLİN RADİOSU - İctimai radio

İLİN QƏZETİ

İdman qəzetləri üzrə – “Futbol+”

İctimai-siyasi qəzetlər üzrə – “525-ci qəzet”

İLİN İNTERNET SAYTI

İdman saytları üzrə – Futbolpress.az, Fanat.az, Sportinfo.az

İctimai-siyasi saytlar üzrə – Report.az, Qafqazinfo.az, Oxu.az

İLİN MƏTBUAT KATİBİ

Qurumlar üzrə

Sənan Abdullayev (Peşəkar Futbol Liqası)

Vamiq Nəsirov (AMADA)

Günay Malikqızı (Milli Olimpiya Komitəsi)

Federasiyalar üzrə

Sərxan Musalı – Azərbaycan Güləş Federasiyası

Sənan Əliyev - Azərbaycan Basketbol Federasiyası

Sərxan İbrahimoğlu – Azərbaycan Minifutbol Federasiyası

Futbol klubları üzrə

Gündüz Abbaszadə - “Qarabağ” Futbol Klubu

Süleyman Tağıyev "Turan-Tovuz" Futbol Klubu

Rüstəm Allahverdiyev - Neftçi Peşəkar Futbol Klubu

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.