Aparıcılar Zaur və Günay Baxşəliyeva cütlüyü Qəbələdəki evini nümayiş etdirib.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, onlar evdə canlı yayıma qoşulub.

Sözügedən videonu təqdim edirik:

