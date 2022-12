Ermənistanda təhsil, elm, mədəniyyət və idman naziri postuna yeni təyinat olub.

Metbuat.az "Hraparak" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Prezident Vaaqn Xaçatryanın qərarı ilə bu posta Janna Andreasyan təyin olunub.

Qeyd edək ki, dünən Ermənistanın təhsil, elm, mədəniyyət və idman naziri Vaqram Dumanyan istefa verdiyini elan etmişdi.

