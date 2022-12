Müğənni Xatun Əliyevanın gəlini toydan sonra ilk dəfə görüntülənib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər müğənni Nadir Qafarzadənin instaqram hesabında paylaşdığı videoda görülüb. Belə ki, Xatunun gəlini həyat yoldaşı Adillə birlikdə toylardan birinə qatılıb.

Cütlüyün yanında Xatun Əliyeva da yer alıb.

Həmin anları təqdim edirik:

