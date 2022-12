Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları təltif edildi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aşağıdakı əməkdaşları təltif ediliblər:



“İgidliyə görə” medalı ilə



Heydərov Süleyman Vaqif oğlu – mayor



“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə



Feyziyev Mirəli Məmməd oğlu – polkovnik



Həsənov Taleh Rafiq oğlu – polkovnik



Hüseynov Ağali Əliəkbər oğlu – polkovnik



Səmədov Fərhad Nəriman oğlu – polkovnik



Səmədov Hikmət Vasif oğlu – polkovnik



Əligülov Elçin Vəliağa oğlu – tibb xidməti polkovniki



Əliyev Serqey Vladimiroviç – polkovnik-leytenant



Hacıyev Hikmət Məhi oğlu – polkovnik-leytenant



Nəcəfov Peyman Mehman oğlu – polkovnik-leytenant



Hüseynov Süleyman Həsən oğlu – mayor



Quliyev Adıgözəl Səməd oğlu – mayor



Quliyev Rüstəm Əlihüseyn oğlu – mayor



Ələkbərov Ələkbər Nadim oğlu – kapitan



Qədirov İlkin Namiq oğlu – kapitan



“Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə



Babayeva Hüsniyyə Vasif qızı



Bağırova Sevinc Fərman qızı



3-cü dərəcəli “Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə” medalı ilə



Əliyev Mübariz Əli oğlu – daxili xidmət polkovniki



Cəbrayılov Zaur Süleyman oğlu – daxili xidmət mayoru



Əliskəndərov Zaur Ramizoviç – daxili xidmət mayoru



İsmayılov İsmayıl Səttar oğlu – daxili xidmət mayoru



Quliyev Sadiq Natiq oğlu – daxili xidmət kapitanı



Ağayev Elnur Çingiz oğlu – daxili xidmət baş çavuşu



Əliyev Cənnət Sabir oğlu – daxili xidmət baş çavuşu



İskəndərov İsrafil Səttar oğlu – daxili xidmət baş çavuşu



Mirzəyev Nizami Yaqub oğlu – daxili xidmət baş çavuşu



Ulubəyov Vüsal İzzət oğlu – daxili xidmət baş çavuşu.

