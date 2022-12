"Ermənistan hökuməti axmaqlıq edib və göstərib ki, onlar üçün Ermənistanın xaricdəki dəstəyindən daha çox partiya üstünlükləri önəmlidir".



Metbuat.az 168.am-a istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Dövlət Dumasının MDB işləri üzrə komitə sədrinin birinci müavini Konstantin Zatulin deyib.

O bildirib ki, hökumət bunu başa düşdü və indi özünü qorumağa çalışır. Zatulin Rusiya-Ermənistan münasibətlərini dəstəklədiyini qeyd edib.

Rusiyalı deputat, həmçinin xatırladıb ki, İrəvan hakimiyyəti onu arzuolunmaz şəxs elan etdiyi üçün Ermənistana səfər etməyib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.