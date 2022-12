Tanınmış stilist Anar Ağakişiyev müğənni Röyanı zərgərlik brendinin siması kimi kamera qarşısına keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, stilist görüntüləri instaqram hesabında paylaşdıqdan sonra videoya olan maraq artıb.

Röya da həmçinin paylaşıma "Qarabuğdayi rusalkadan salamlar" şərhini yazıb.

