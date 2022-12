Qarabağdakı separatçıların qanunsuz hökumətində baş nazir postunda "dövlət naziri" vəzifəsinə təyin edilmiş rusiyalı milyarder Ruben Vardanyan ermənilərə çağırış edib.

Metbuat.az Hraparak nəşrinə istinadən xəbər verir ki, o, mitinq keçirmək üçün əhaliyə çağırış edib.

Bildirib ki, mitinq sabah saat 3-də baş tutacaq.

