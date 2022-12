DSX rəisi özbəkistanlı həmkarını qəbul edib - FOTO

Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) rəisi azad edilən ərazilərdə sərhədlərin müdafiəsi üçün görülən işlər barədə Özbəkistanı məlumatlandırıb.

Metbuat.az bu barədə DSX-yə istinadən xəbər verir.

Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi general-polkovnik Elçin Quliyevin dəvəti ilə Özbəkistan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin sədrinin müavini - Sərhəd Qoşunlarının Komandanı general-mayor Səlimjon Xusanovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti cari ilin 13-15 dekabr tarixlərində ölkəmizdə rəsmi səfərdə olmuşdur.

Səfər çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti və Özbəkistan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının nümayəndə heyətləri arasında görüş keçirilmişdir.

Görüş zamanı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Müzəffər Ali Baş Komandanlığı altında Vətən müharibəsində qazanılmış tarixi Zəfər nəticəsində ölkəmizin ərazi bötüvlüyünün bərpa edilməsi, dövlət sərhədlərimizin bir hissəsinin Ermənistan tərəfindən işğalına son qoyulması, azad edilmiş ərazilərdə dövlət sərhədlərinin müdafiəsi və mühafizəsi üzrə fəaliyyətlərin təşkili, zəruri infrastrukturun yaradılması istiqamətində görülən işlər barəsində ətraflı məlumat verilmişdir.

Tərəflər son müddətdə Azərbaycan Respublikası və Özbəkistan Respublikası arasında bütün istiqamətlərdə, o cümlədən sərhəd təhlükəsizliyi sahəsində münasibətlərin uğurla inkişaf etməsini vurğulamışlar.

Müzakirə zamanı dövlət sərhədinin etibarlı mühafizəsinin təmin edilməsi sahəsində müasir texniki vasitələrin və texnologiyaların tətbiqi ilə həyata keçirilən fəaliyyətlər, peşəkar kadrların hazırlanması sistemi barəsində məlumat mübadiləsi aparılmışdır.

Görüşdə sərhəd təhlükəsizliyinə qarşı təhdidlər, o cümlədən beynəlxalq terrorizm, qaçaqmalçılıq, qeyri-qanuni miqrasiya, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə, eləcə də qarşılıqlı maraq kəsb edən digər məsələlər üzrə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və təcrübə mübadiləsinin həyata keçirilməsinə hazırlıq ifadə olunmuşdur.

Səfər çərçivəsində qonaqlar Dövlət Sərhəd Xidmətinin Aparatı, Sahil Mühafizəsi, Sərhəd Nəzarəti, DSX Akademiyası, Xüsusi Məktəbi və digər struktur qurumları ilə tanış edilmişlər.

