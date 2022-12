İranda etiraz aksiyalarında həbs edilənlər günü-gündən artır.

Metbuat.az "Mouze" teleqram kanalına istinadən xəbər verir ki, bu dəfə təbrizli şairə həbs olunub.

Təhlükəsizlik qüvvələrinin həbs etdiyi şairə son etiraz aksiyaları zamanı bir neçə dəfə telefonla təhdid edilib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.