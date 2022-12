İran uranın zənginləşdirilməsini ən yüksək səviyyəyə çatdırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd İslami məlumat verib.

O qeyd edib ki, uranın zənginləşdirilməsi əvvəlkilərdən iki dəfədən çox artırılıb.

