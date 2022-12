Xorvatiya millisi bürünc medalı qazandı - DÇ-2022

Bu gün Qətərdə keçirilən futbol üzrə Dünya Çempionatının üçüncü yer uğrunda matçı keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xorvatiya və Mərakeş milliləri arasında keçirilən oyunda xorvatlar 2:1 hesablı qələbə qazanıblar.

Xorvatiya millisinin heyətində qolları Y.Qvardiol (7-ci dəqiqə) və M.Orşiç (42), mərakeşlilərin isə yeganə qolunu 9-cu dəqiqədə A.Dari vurub.

Beləliklə, Xorvatiya millisi mundialın bürünc medalçısı olub.

Qeyd edək ki, sabah saat 19:00-da Argentina və Fransa arasında mundialın final matçı baş tutacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.