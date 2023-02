"Neftçi"nin yoxlama görüşü ləğv olunub

Türkiyənin Antalya şəhərində təlim-məşq toplanışında olan “Neftçi”nin bir yoxlama görüşü ləğv olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, klubun mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda qeyd olunub ki, Bakı təmsilçisinin yanvarın 15-də Serbiya təmsilçisi "Baçka Topola" ilə keçirməsi planlaşdırılan oyun baş tutmayacaq.

Buna səbəb həmin gün komandanın Polşa "Medz Leqnisa"sı ilə üz-üzə gəlməsidir. Məşqçilər korpusu futbolçuların zədələnmə ehtimalını nəzərə alaraq, matçın ləğvinə qərar veriblər.

Qeyd edək ki, Türkiyədəki ilk yoxlama görüşündə Macarıstan "Vaşaş"ı ilə (1:1) heç-heçə edən "Neftçi" yanvarın 19-dakı son qarşılaşmasında Serbiya klubu "Srvena Zvezda" ilə üz-üzə gələcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.