Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Gürcüstanın hökumət başçısı İrakli Qaribaşvilinin görüşü olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu N.Paşinyan feysbuk səhifəsində yazıb. Onun sözlərinə görə, gürcü həmkarı ilə xüsusi söhbəti olub.

Qeyd edək ki, Gürcüstanın baş naziri Ermənistanda işgüzar səfərdədir. O, yanvarın 12-də hökumətlərarası komissiyanın iclasına qatılıb.



