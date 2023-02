İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri Əkrəm İmamoğlu Ümrə ziyarəti üçün Səudiyyə Ərəbistanına gedib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, o, ziyarətə atası və anası ilə gedib.

Qeyd edək ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının (CHP) üzvlərini təhqir etməkə ittiham olunan İmamoğlu barəsində Türkiyə məhkəməsi 2 il 7 ay 15 gün həbs cəzası çıxarıb. Qərar yuxarı instansiya məhkəmələrinin təsdiqindən sonra qüvvəyə minəcək.

