İran müdafiə nazirinin sabiq müavini Əlirza Əkbərinin edam olunub.

Metbuat.az Mehr-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran Məhkəmə Sistemi məlumat yayıb.

Bildirilib ki. Ə.Əkbəri barədə çıxarılan edam hökmü icra olunub.

