“Barselona” klubunun keçmiş futbolçusu Jerar Pike “Renault Twingo” avtomobilinin sükanı arxasında görünüb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu, onun keçmiş sevgilisi müğənni Şakiraya özünəməxsus cavabı olub.

Belə ki, ifaçı son mahnısında “Sən “Ferrari”ni “Twingo”ya, “Rolex”i “Casio”ya dəyişdin” deyərək futbolçuya işarə edib.

Pike əvvəlcə “Casio”nun heyrətamiz saat olduğunu bəyan edib, daha sonra isə “Twingo”nun sükanı arxasına keçərək iki oğlunun anasına özünəməxsus cavab verib.

