Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyev Daşkənd şəhərinin meri Cahangir Artıkxocayevi tutduğu vəzifədən azad edib.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistan Prezident Administrasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, Mirziyoyev bu barədə müvafiq qərarı imzalayıb. Məlumata görə, səbəb paytaxtın qış rejiminə zəif hazırlanmasıdır.

