Polis Ucardakı bu şəxsi axtarır - FOTO

DİN Ucarda 24 gün əvvəl itkin düşən şəxsin axtarışı barədə npvbəti məlumat yayıb.

DİN-in mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, 2022-ci ilin dekabr ayının 24-də Zərdab rayonunun Çallı kəndində qeydiyyatda olmaqla müvəqqəti olaraq Ucar rayonunda yaşayan Səlyəddin Vahidovun ailə üzvləri Ucar Rayon Polis Şöbəsinə müraciət edərək sonuncunun bir gün əvvəl itkin düşməsi barədə məlumat veriblər.

S.Vahidovun əlamətləri belədir: boyu 175 sm., qısa qara saçlı (yan tərəfləri ağarmış), arıq bədən quruluşludur.

Şəkildə gördüyünüz şəxsi tanıyanlardan DİN-in "102" xidmətinə və Ucar Rayon Polis Şöbəsinə məlumat vermələri xahiş olunur.

