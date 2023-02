Manaf Ağayev Xalq artistinə maşın hədiyyə etdi - "Açarı mənə verməklə..." / VİDEO

Manaf Ağayev Xalq artisti Fatma Mahmudovaya avtomobil hədiyyə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Günaydın, Azərbaycan” verilişində Xoşqədəm Hidayətqızı bu barədə açıqlama verib və maşının açarını Mahmudovaya uzadıb.

Aktrisa isə hədiyyəni qəbul etməyərək M.Ağayevə minnətdarlığını bildirib:

“Kişi adamsan! Sənin bu mərdliyin, kişiliyin, insanlığın mənə çoxdan bəlli idi. Bir daha bəlli oldu. Allah hər kəsin malını özünə qismət eləsin. Elə bir insanam ki, dünya malında gözüm yoxdur. Manaf kimi ürəkli olun, amma yox, götürmürəm. Elə bilirəm ki, o, açarı mənə verməklə, 100 maşın bağışladı. Allah ürəyinə görə versin. Maşının özünə qismət olsun!”.

