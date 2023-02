Ermənistanda Konstitusiya referendumu yazda keçiriləcək və Mərkəzi Seçki Komissiyası artıq onun təşkili ilə bağlı hazırlıq işləri aparır.



Metbuat.az "Past" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə baş nazir Nikol Paşinyan bildirib: "Dağlıq Qarabağ ətrafında vəziyyət mürəkkəbləşsə də, Ermənistan hakimiyyəti ardıcıl olaraq Konstitusiya dəyişiklikləri üzərində işləyir. Gələn həftə Konstitusiya dəyişiklikləri komissiyası layihənin yekun variantının müzakirəsini aparacaq".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.