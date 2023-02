Ermənistanda Fransa əleyhinə bu ölkənin İrəvandakı səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirilib.

Metbuat.az "Sputnik Armenia"ya istinadən xəbər verir ki, etirazçılar Fransanı Laçın dəhlizindəki situasiyaya səssiz qalmaqda ittiham ediblər.

Bundan əlavə, aksiyaçılar Fransanı ermənilərə kömək etməyə çağırıblar.

