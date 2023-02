Ermənistan ordusunun baş qərargah rəisinin sabiq müavini, general Haykaz Baqmanyana qarşı ittiham irəli sürülüb.

Metbuat.az News.am-a stinadən xəbər verir ki, general mənimsəmə və gəlir bəyannaməsində gəlirlərini tam göstərməməkdə təqsirləndirilir.

Hazırda onunla bağlı cinayət işi açılıb və hüquqi müstəvidə addımlar atılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.