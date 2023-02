“Şamaxı” klubu Antalyadakı təlim-məşq toplanışı çərçivəsində sonuncu yoxlama matçını keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, komanda Serbiyanın “Napredak” klubu ilə üz-üzə gəlib. Oyun rəqibin 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Qeyd edək ki, “Şamaxı” ilk yoxlama oyununda Qazaxıstanın “Kaysar” klubu ilə qolsuz heç-heçə edib. Rumıniyanın “Botaşani” klubu ilə görüş isə güclü yağış səbəbindən yarımçıq dayandırılıb.

