Ermənistanın Basarkeçər rayonunun Azad kəndində N saylı hərbi hissənin mühəndis-istehkam bölüyünün kazarmasında yanğın baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, baş verən yanğın nəticəsində 15 hərbçi ölüb.

Yaralanan 3 nəfərin vəziyyəti ağırdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.