Ermənistan silahlı qüvvələrinin yanğın təhlükəsizliyi idarəsinin rəisi işdən çıxarılıb.

Metbuat.az "Sputnik Armenia"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İctimai Televiziya məlumat yayıb.

Buna səbəb kimi Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissəsində 15 hərbçinin ölümü ilə nəticələnən yanğın göstərilib.

Lakin işdən çıxarılan idarə rəisinin adı açıqlanmayıb.

