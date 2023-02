Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 2-ci korpusuna yeni komandir təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Sputnik Armenia" məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Ermənistan Prezidenti Vaaqn Xaçaturyan yeni korpus komandiri olaraq Qareqin Poqosyanı təyin edib.

Qeyd edək ki, korpusun sabiq komandiri Vaqram Qriqoryan korpusa tabe olan hərbi hissələrdən birində bu gün baş vermiş yanğında xeyli sayda hərbçinin ölməsi səbəbilə prezidentin sərəncamı ilə vəzifəsindən azad edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.