"Neftçi" Türkiyənin Antalya şəhərində sonuncu yoxlama oyununu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "ağ-qaralar" Serbiyanın "Srvena Zvezda" komandası ilə qarşılaşıb.

Görüş rəqibin minimal hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Yeganə qolu 4-cü dəqiqədə Nemanya Motika vurub.

Qeyd edək ki, "Nefçti" əvvəlki sınaq matçlarında Macarıstanın "Vaşaş" klubu ilə heç-heçə edib, Polşanın "Medz Leqnitsa" kollektivinə isə uduzub.

