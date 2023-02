Kreditin gecikdirilməsinə görə yeni qaydalar müəyyən edilir.

Metbuat.az "Xəzər TV"yə istinadən xəbər verir ki, millət vəkili Vüqar İskəndərov deyib ki, kreditlərin qaytarılmasında müəyyən problemlər yaşanır, ödəniş müddətində gecikmə qeydə alınır.

Millət vəkili deyib ki, dəyişiklik bu gün Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin keçirilən iclasında müzakirə edilib: “Dəyişikliklər bu sahədəki problemləri aradan qaldırmağa istiqamətlənib”.

Daha ətraflı videomaterialda:

